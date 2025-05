POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 02.05.2025:

Polizei Salzgitter

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Wolfenbüttel, Dürerstraße, 01.05.2025, gegen 22:30

Am 01.05.2025, gegen 22:30 Uhr, meldet ein 18-jähriger einen Bedrohungssachverhalt zu seinem Nachteil. Nach Eintreffen der Polizeibeamten wurde festgestellt, dass das so nicht zutraf. Als die eingesetzten Beamten den Einsatzort wieder verlassen wollten, hindert der Beschuldigte diese zunächst daran, indem er sich hinter den Streifenwagen stellte. Dann tritt der Beschuldigte zunächst gegen den Streifenwagen und greift anschließend einen Beamten mit Faustschlägen an. Am Streifenwagen entstand Sachschaden (Delle, Kratzer, verzogenes Verkleidungsstück). Ein 24-jähriger Polizeibeamter erlitt durch den Angriff mehrere Schürfwunden an den Knien und den Händen. Eine 28-jährige Polizeibeamtin erlitt eine Verletzung der Unterlippe. Gegen den 18-jährigen Wolfenbütteler wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der Beschuldigte wurde zur weiteren Untersuchung einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

