POL-NOM: Fahren unter Einfluss von THC

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Am Münster, Donnerstag, 29.05.2025, 16.38 Uhr Am Donnerstag gingen gegen 16.38 Uhr mehrere Notrufe bei der Feuerwehrleitstelle wegen eines Brandes in der Northeimer Innenstadt ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Aus einem ...

mehr