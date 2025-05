Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ca. 34.000,00 Euro Schaden und eine leicht verletzte Person nach Zusammenstoß

Northeim (ots)

37589 Kalefeld, OT Echte, B248/ L525, Mittwoch, den 28.05.2025, 15.19 Uhr

ECHTE (mil)

Am Mittwochnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der L525/ B248 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein 23-jähriger Einbecker befuhr mit seinem Pkw die L525 aus Willershausen in Richtung Echte. Im weiteren Verlauf fuhr er in den Kreuzungsbereich zu B248 ein, wobei er eine von rechts kommende 28-jährige Frau mit ihrem Pkw übersah. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch das Fahrzeug der 28-jährigen Frau in einen weiteren Pkw (Fahrer 39J./m.) und dieser wiederum mit einem vierten Pkw kollidierte (Fahrer 45J./m).

Es entstanden Sachschäden an allen vier beteiligten Fahrzeugen in einem geschätzten Gesamtwert von 34.000,00 Euro. Zwei Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit.

Die 28-jährige Frau wurde leicht verletzt in ein Göttinger Krankenhaus verbracht. Die beiden weiteren Fahrzeuginsassen (Kind, 1,5J./w und 30J./m) sowie alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

