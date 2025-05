Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Flüchtige Ladendiebin

Northeim (ots)

Dienstag, 27.05.2025, 13:25 Uhr

Northeim, Nordhäuser Weg

NORTHEIM(da) - Eine bislang Unbekannte wurde am gestrigen Mittag gegen 13:25 Uhr in einem Discounter im Nordhäuser Weg durch einen Angestellten bei einem Ladendiebstahl erwischt. Die Frau flüchtete nach Ansprache sofort aus dem Laden und lies dabei ihre Handtasche inkl. der entwendeten Lebensmittel im Wert von ca. 20EUR zurück. Auf dem Parkplatz stieg sie in einen wartenden PKW BMW mit bulgarischem Kennzeichen, der sich sofort vom Tatort entfernte. Zeugen, die Hinweise zur Identität der Frau geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05551-91480 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell