Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen um 8 Uhr befuhr eine 34-jährige Lenkerin eines BMW die Königsturmstraße in Richtung Buchstraße. Dort kam ihr ein dunkler SUV der Marke BMW entgegen, der deutlich über die Fahrbahnmitte fuhr und den BMW der 34-Jährigen streifte. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Ohne anzuhalten setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07171 3580 z7u melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht II

Ein Audi, der am Donnerstag zwischen 8:55 Uhr und 9:10 Uhr auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Eutighofer Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise auf diese Unfallflucht nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell