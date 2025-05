POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr in Folge einer Medikamenteneinnahme

Northeim (ots) - Dienstag, 27.05.2025, 22:45 Uhr Northeim, OT Höckelheim, Bundesstraße 241 NORTHEIM(da) - Zu einem Unfall mit zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen und mind. 14.000EUR Sachschaden kam es am gestrigen Abend gegen 22:45 Uhr in Höckelheim an der Kreuzung der Bundestraße zur Torstraße. Ein 23-Jähriger wollte mit seinem PKW von der Torstraße nach rechts in Rtg. Northeim abbiegen. Aus bislang ...

