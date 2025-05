Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 375784 Einbeck, Bundesstraße 64, Auf der Leinebrücke zwischen den Ortsteilen Greene und Kreiensen. Zeit: Dienstag, 21. Mai 2025, 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Rangieren auf der Leinbrücke zwischen Greene und Kreiensen das dortige Brückengeländer am Fußgängerweg. Es entstand am Geländer Sachschaden in Höhe von 2000.- Euro und es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise auf den nun Unfallflüchtigen geben können. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, es wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen. Das Polizeikommissariat Bad Gandersheim hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und ist unter der Tel. 05382 95390 zu erreichen. Aber auch an den Unfallflüchtigen ergeht der Hinweis, sich bei der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim zu melden, um das Unfallgeschehen aufzuklären.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell