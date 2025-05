POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Walkemühlenweg, Fr. 23.05.2025, 15:00 Uhr bis Sa. 24.05.2025, 10:00 Uhr Einbeck (mho) Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Wochenende in Einbeck. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein unbekannter Verursacher den Walkemühlenweg in Fahrtrichtung stadtauswärts. Hierbei stieß er vermutlich beim Vorbeifahren gegen zwei parkende Fahrzeuge. Dadurch wurden jeweils die Außenspiegel ...

