POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Jahnstraße, Mo. 26.05.2025, 07:45 Uhr bis 09:10 Uhr Einbeck (mho) Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montagmorgen in Einbeck. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein bislang unbekannter Verursacher, vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken gegen den neben ihm in der Parkbucht geparkten PKW VW eines 55-jährigen Mannes aus Göttingen. Anschließend flüchtete die Person in unbekannte ...

