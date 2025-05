POL-NOM: Fenster beschädigt - Zeugen gesucht

Uslar (ots) - Uslar, (go), Lange Straße, Samstag, der 24.05.2025, 09:20 Uhr. Ein 65-jähriger PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil parkte rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei touchierte er mit der linken Fahrzeugseite eine, neben der Fahrbahn stehende, Laterne. Am PKW und an der Laterne entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 ...

mehr