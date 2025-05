POL-NOM: Diebstahl eines Mountainbikes

Uslar (ots) - Uslar, (go), Wolfhagen/Ecke Forstgasse, Sonntag, der 25.05.2025, 09:00 Uhr. Ein 87-jähriger PKW Fahrer aus Hamburg bog von der Forstgasse nach rechts in den Wolfhagen ab. Beim Abbiegevorgang touchierte er den querenden PKW mit Anhänger eines 24- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil, welcher den Wolfhagen in Richtung Auschnippe befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4100 Euro. Rückfragen bitte an: ...

