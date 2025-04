POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Geschwindigkeitsüberschreitung von nahezu 100 km/h bei nächtlichen Kontrollen.

Lippe (ots) - Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads wurde am Montag (20.04.2025) um 00:10 Uhr in der Straße Am Bahnhof von der Polizei gestoppt. Er und sein 17-jähriger Sozius wiesen Verletzungen auf und trugen keinen Helm. Die Beamten stellten fest, dass der Barntruper stark alkoholisiert und vermutlich unter dem Einfluss von Cannabis stand. Am Kleinkraftrad ...

