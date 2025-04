POL-LIP: Barntrup. Unbekannter Täter zündet Lebensbaum an.

Lippe (ots) - Ein unbekannter Täter setzte am Sonntag (20.04.2025) einen Baum am Waldweg in Brand. An einer circa 30 Meter hohen Eiche wurde ein Brandschaden bis in eine Höhe von 10 Metern festgestellt. Der Baum muss gefällt werden. Gegen 08:50 Uhr bemerkten Passanten Rauch und setzten kurz darauf den Notruf ab. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat ...

