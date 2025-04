POL-LIP: Detmold. Unbekannter Täter setzt Fahrzeug in Brand.

Lippe (ots) - Am Montag (14.04.2025) versuchte eine unbekannte Person in der Zeit von 03:15 Uhr bis 18:00 Uhr sich unbefugten Zutritt zu der verschlossenen Gaststätte "Paraplü" in der Bruchmauerstraße zu verschaffen. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Yannick Thelaner Telefon: 05231 / 609-5050 Fax: 05231 / 609-5095 ...

