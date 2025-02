Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Bargeld bei Raub gestohlen.

Lippe (ots)

Am Sonntagvormittag (16.02.2025) gegen 10.30 Uhr wurde ein Mann in der Wiesenstraße um Bargeld beraubt. Ein Unbekannter näherte sich dem 30-Jährigen aus Horn-Bad Meinberg in Höhe des AOK-Gebäudes, schlug ihm ins Gesicht und raubte ihm Bargeld aus seiner Umhängetasche. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 25 Jahre alt, schwarz sowie kurze schwarze Haare. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise zum Straßenraub: Wer Angaben machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090.

