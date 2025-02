Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Snackautomat aufgebrochen

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda hatten es hungrige Diebe auf einen Snackautomaten abgesehen. In der Nacht zu Dienstag zerstörten die Unbekannten die Glasscheibe eines Automaten in Weißensee. Anschließend entwendeten sie Lebensmittel im Wert von etwa 400 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Ein Zeuge entdeckte den aufgebrochenen Automaten und verständigte die Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SE)

