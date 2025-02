Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer flüchtet

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda verursachte ein Autofahrer in der Nacht zu Samstag einen erheblichen Schaden und flüchtete. Der 39-Jährige war gegen 01:30 Uhr in Gebesee unterwegs gewesen, als er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Brückengeländer. Anschließend flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten den Mann kurze Zeit später fest. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von 5.000 Euro und an der Brücke ebenfalls Schäden von etwa 5.000 Euro. Den 39-Jährgigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (SE)

