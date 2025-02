LPI-EF: Betrug mit einer Kleinanzeige

Erfurt (ots) - In der Erfurter Innenstadt wurde in der Nacht zu Sonntag eine junge Frau ausgeraubt. Die 21-Jährige war gegen 02:30 Uhr in der Meienbergstraße unterwegs gewesen, als sich ihr von hinten zwei Unbekannte näherten. Die Täter stießen die junge Frau zu Boden und verletzten sie dadurch leicht. Anschließend raubten sie die Handtasche der Frau mit diversen Ausweisdokumenten, Handy, Schlüsseln und Bargeld. ...

mehr