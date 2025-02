LPI-EF: Autodieb auf frischer Tat ertappt

Erfurt (ots) - Sonntagvormittag räumten Diebe den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in Erfurt leer. Zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr waren die Unbekannten in das Haus in der Theo-Neubauer-Straße gelangt und brachen die Tür zum Fahrradkeller auf. Aus diesem stahlen sie fünf E-Bikes sowie ein Mountainbike verschiedener Marken im Wert von mehr als 16.000 Euro. ...

mehr