Polizei Hamburg

POL-HH: 240313-3. Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung am Hamburger Jungfernstieg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.03.2024, 23:45 Uhr; Tatort: Hamburg-Neustadt, Anleger Jungfernstieg

Nachdem ein 39-Jähriger vergangenen Mittwoch in Folge eines Streites von zwei jungen Personen geschlagen und verletzt wurde, sucht die Polizei Hamburg Zeuginnen und Zeugen der Tat.

Der 39-jährige Mann hielt sich spät abends am Alsteranleger auf, als es zu einem verbalen Streit zwischen ihm, einem 19-Jährigen und dessen 16-jähriger Begleitung gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen der zuständigen Ermittlungsgruppe Alster (LKA 1) soll der Heranwachsende in Folge des Disputes auf den Mann zugelaufen sein und ihn mit einem Faustschlag in das Gesicht zu Boden gebracht haben. Anschließend soll der 19-Jährige weiter auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen und seine 16-jährige Begleitung soll dem Verletzten zudem gegen den Kopf getreten haben. Der 39-Jährige erlitt durch den Angriff Verletzungen am Kopf.

Zwei unbekannt gebliebene Zeugen sollen den Vorfall beobachtet und die Angreifer zum Unterlassen der Tat aufgefordert haben.

Die Polizei Hamburg bittet Personen, insbesondere die zwei Zeugen, die den Angriff beobachtet haben und Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben können, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell