POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Schieder. Diebstahl von Elektroweidezäunen.

Lippe (ots) - In der Zeit von Sonntagmittag um 13 Uhr bis Montagabend (20./21.04.2025) um 21:30 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Röwenhof ein. In der Wohnung wurden mehrere Gegenstände beschädigt. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte vor Ort noch nicht festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem ...

mehr