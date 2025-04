Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. 17-Jähriger betrunken und berauscht auf Roller gestoppt.

Lippe (ots)

Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads wurde am Montag (20.04.2025) um 00:10 Uhr in der Straße Am Bahnhof von der Polizei gestoppt. Er und sein 17-jähriger Sozius wiesen Verletzungen auf und trugen keinen Helm. Die Beamten stellten fest, dass der Barntruper stark alkoholisiert und vermutlich unter dem Einfluss von Cannabis stand. Am Kleinkraftrad wurden Beschädigungen festgestellt, die auf einen möglichen Verkehrsunfall hindeuten. Beide Beteiligte bestritten einen Unfall und gaben an, sich die Verletzungen anders zugezogen zu haben. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, ordnete eine Blutprobe an und sicherte das Kleinkraftrad sowie den Fahrzeugschlüssel zur Eigentumssicherung. Ermittelt wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses, fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Sind Sie eventuell Zeuge eines Verkehrsunfalls mit der Beteiligung eines Rollers geworden, melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Nummer 05231 6090.

