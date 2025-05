Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung in Schule

Northeim (ots)

Donnerstagnacht auf Freitag (23.05.25) Hardegsen, Am Gladeberg

HARDEGSEN(da) - Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag (23.05.25) in die Grundschule in Hardegsen eingedrungen und haben in den Räumlichkeiten u.a. Tafeln beschmiert und geringe Sachschäden verursacht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 055551-91480 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell