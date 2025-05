Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Alleestraße/Ecke Wiesenstraße, Sonntag, der 25.05.2025, 11:05 Uhr. Ein 56- jähriger Fahrer eines Transporters aus einem Uslarer Ortsteil befuhr die Alleestraße aus Richtung Wiensen kommend in Richtung Uslar. Als er beabsichtigte, nach links in die Wiesenstraße einzubiegen, übersah er einen entgegenkommenden 60- jährigen Motorradfahrer aus Horstedt. Der 60 -jährige versuchte auszuweichen und kam dabei samt seiner 60- jährigen Beifahrerin zu Fall. Beide wurden mittels RTW in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell