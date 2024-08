Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Staatssekretär Wolfgang Schmülling führt zwei neue Revierleiter ins Amt

Schwerin (ots)

Innen-Staatssekretär Wolfgang Schmülling hat heute in Hagenow offiziell den Polizeihauptkommissar Gordon Tiesler in das Amt des Leiters des Polizeireviers Hagenow und den Ersten Kriminalhauptkommissar Mario Funk als Leiter des Polizeireviers Boizenburg eingeführt.

"Ich freue mich sehr, dass Sie sich beide für die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern entschieden haben. Ich bin überzeugt, dass Sie weiterhin für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger vor Ort sorgen werden", sagte Staatssekretär Wolfgang Schmülling bei der feierlichen Amtseinführung.

Fast 25 Jahre ist Polizeihauptkommissar Gordon Tiesler für die Landespolizei MV im Dienst. Nachdem er nach dem Abitur den Weg zunächst als Wehrsoldat bestritt, entschied er sich im Herbst 2001 für den Vorbereitungsdienst an der Fachhochschule in Güstrow. Sein Werdegang führte den geborenen Perleberger im Anschluss nach Ludwigslust und Hagenow, wo er nun die Leitung des Polizeireviers übernimmt.

Nachdem Mario Funk 1992 seine Ausbildung an der Landespolizeischule in Hamburg begann, wechselte er 2004 zur Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern. Angefangen als Sachbearbeiter im Kriminalkommissariat Hagenow übernahm er mehrere Funktionen wie u.a. die Mitarbeit in der Projektgruppe zum Verarbeitungssystem "EVA", ehe er Anfang des Jahres die Leitung des Polizeireviers Boizenburg übernommen hat.

