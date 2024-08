Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Zuwendung für Feuerwehrgerätehaus

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel wird am Donnerstag an Erhard Huzel, Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf im Landkreis Nordwestmecklenburg, eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 650.000 Euro für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Palingen überreichen.

Termin: Donnerstag, 29. August 2024, 17 Uhr

Ort: 23923 Lüdersdorf, OT Palingen, Hauptstraße 19

Das alte Feuerwehrhaus entsprach nicht mehr den Anforderungen an den Bedarf und der Sicherheit einsatzfähiger Feuerwehren. In dem Neubau entstehen für die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zwei Umkleideräume und zwei Sanitärräume, ein Schulungsraum und ein Büro. Im Außenbereich werden gepflasterte Flächen versickerungsoffen verlegt. Eine Fahrzeughalle und zwei Stellplätze neben dem Gebäude bieten Platz für die Fahrzeuge der Palinger Feuerwehr.

Die Gesamtkosten für den Bau belaufen sich auf rund 1,9 Millionen Euro.

