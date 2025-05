POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Baustraße, So. 25.05.2025, 20:00 Uhr Einbeck (mho) Zu einer Sachbeschädigung an einem Fenster kam es am Sonntagabend in Einbeck. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde vermutlich mittels Steinwurf das Außenglas eines doppelt verglasten Plastikfensters beschädigt. Der Sachschaden wird auf mindestens 350 Euro geschätzt. Die Polizei Einbeck ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und ...

