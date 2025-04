Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Präsenzstreife der Bundespolizei beobachtet Diebstahl - Festnahme auf frischer Tat durch Bundespolizei - Warnung vor Taschendiebstahl

Hamburg (ots)

Am 20.04.2025 gegen 03:30 Uhr soll es nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg zu einem Diebstahl im Hamburger Hauptbahnhof gekommen sein.

Ein 40-jähriger Mann soll in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs einem 23-jährigen Mann eine Geldbörse aus der Hand entwendet und anschließend den Tatort fluchtartig verlassen haben. Im Vorfeld soll der Tatverdächtige den Geschädigten um Kleingeld angebettelt haben. Der Geschädigte schrie umgehend lautstark um Hilfe.

Eine eingesetzte Präsenzstreife der Bundespolizei konnte den Tatablauf beobachten und den syrischen Staatsangehörigen nach einer kurzzeitigen Fahndung noch auf dem Hachmannplatz einholen und festnehmen. Das Stehlgut konnte beim Tatverdächtigen nicht aufgefunden werden. Bei einer Spurenabsuche konnte jedoch die entwendete Geldbörse auf dem Fluchtweg auf dem Boden liegend gefunden, sichergestellt und an den überglücklichen Geschädigten übergeben werden.

Über eine durchgeführte Videosichtung konnte der oben beschriebene Tatablauf bestätigt werden.

Der Tatverdächtige wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Hier konnte bei einer Atemalkoholkontrolle ein Promillewert von 1.93 gemessen werden.

Der Tatverdächtige musste nach Durchführung der bundespolizeilichen Maßnahmen vor Ort mit einem Platzverweis entlassen werden.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen der Straftat "Diebstahl" eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Die Bundespolizei warnt wiederholt vor Taschendieben!

Achten Sie auf Ihre Wertgegenstände in Bahnhöfen und Zügen! Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch. Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck. Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Jacken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen.

WL

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell