POL-PDLU: Speyer - Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots) - Am gestrigen Montag, den 13.05.2024, gegen 15:20 Uhr, kollidierte ein rotes Abschleppfahrzeug beim Wenden mit einem Verkehrszeichen in der Sonnenstraße in Frankenthal und verursachte Sachschaden. Der Fahrer entfernte sich darauf folgend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Frankenthal sucht nun nach Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben ...

