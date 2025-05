Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Northeim (ots)

Montag, 26.05.2025, 12:30 - 13:10 Uhr

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße

NÖRTEN_HARDENBERG(da) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am gestrigen Mittag zwischen 12:30 und 13:10 Uhr in der Göttinger Stra0e einen Schaden in Höhe von ca. 2.000EUR verursacht. Vermutlich beim Ausparken wurde ein neben dem Verursacher stehender PKW VW Golf beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05551-91480 bei der Polizei Northeim zu melden.

