Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich in den späten Stunden des gestrigen Abends in der Hauptstraße. Ein 55-jähriger Fahrer eines VW fuhr von der Mühlhäuser Chaussee in Richtung Madelunger Straße, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit einer Hausfassade. An dieser entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro, am Pkw entstand Totalschaden. Dieser wurde abgeschleppt. Ein bei dem Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,8 Promille. Zum Zwecke der Beweisaufnahme wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein des 55-Jährigen sichergestellt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

