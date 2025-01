LPI-GTH: Diebstahl aus Keller

Eisenach (ots) - Am gestrigen Morgen, gegen 05.30 Uhr begab sich eine bislang unbekannt gebliebene Person zu einer Pizzeria in der Karolinenstraße und drang in der weiteren Folge gewaltsam in das Gebäudeinnere ein. Anschließend wurde Bargeld in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0001133/2025) entgegen. (jd) ...

mehr