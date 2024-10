Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Warnung vor Giftköder in der Gemarkung Kehrig

Kehrig (ots)

Im Tagesverlauf des 17.10.2024 gingen bei der Polizei in Mayen Hinweise auf Giftköder auf einem Feldweg in Kehrig, von der Geringer Straße in Richtung Industriegebiet, ein. Auch der Feldweg hinter dem Neubaugebiet war betroffen. Es handelte sich um blau eingefärbte Fleischwurststücke. Hundehalter werden zur Vorsicht aufgerufen. Hinweise zu einem möglichen Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Mayen unter der Rufnummer: 02651-8010 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell