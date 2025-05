Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer - eine leicht verletzte Person

Northeim (ots)

37154 Northeim, OT Imbshausen, Krukstraße/ Hauptstraße, Mittwoch, den 28.05.2025, 18.40 Uhr

Northeim (mil)

Am frühen Abend kam es im Northeimer Ortsteil Imbshausen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Personen. Ein 68-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Krukstraße in Richtung Ortsmitte Imbshausen und wollte im weiteren Verlauf nach rechts in die dortige Hauptstraße einbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 71-jährigen Radfahrer. Folglich kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec, wodurch der 71-jährige zu Fall kam und sich leicht verletzte. Er wurde vor Ort durch den hinzugezogenen Rettungsdienst medizinisch erstversorgt. Eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

Durch den Zusammenstoß entstand am Pedelec ein geschätzter Schaden in Höhe von 150,00 Euro. Der Pkw blieb unbeschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell