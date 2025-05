Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Maulbronn (ots)

Mutmaßlicher Täter nach Einbruchsdiebstahl festgenommen und in Untersuchungshaft.

Am Samstagabend wurde ein 37-jähriger Mann nach einem Einbruch festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Tatverdächtige gegen halb sechs am Abend Zutritt auf ein Firmengelände in der Daimlerstraße. Zunächst verstaute er im Außenbereich Diebesgut in mitgebrachten Beuteln und öffnete im Anschluss daran gewaltsam ein Fenster. Darüber stieg er in die Büroräumlichkeiten der Firma ein und durchsuchte das Gebäude. Auch hier entwendete er nach bisherigen Erkenntnissen diverse Wertgegenstände. Während er das Gelände wieder verlassen wollte, konnte er von dem Firmeninhaber und Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma festgehalten werden. Diese verständigten die Polizei, die daraufhin beim Tatverdächtigen mutmaßliches Diebesgut im Wert von rund 400,00 EUR sicherstellte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim wurde der 37-Jährige am Folgetag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige mit polnischer Staatsangehörigkeit wurde zu einer Justizvollzugsanstalt gebracht und befindet sich in Untersuchungshaft.

Henrik Blaßies Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Alexander Uhr, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

