POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Einbruch in Einkaufsladen

Remchingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am frühen Samstagmorgen unberechtigt Zugang zu einem Einkaufsladen in der Marktstraße.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Unbekannte gegen 00:30 Uhr auf gewaltsame Art und Weise in den Einkaufsladen eingedrungen und entwendete dort mehrere Tabakwaren. Die Höhe des Sachschadens und Diebesguts ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Einen weiteren Einbruch gab es in den gleichen Einkaufsladen am frühen Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr. Auch hier wurde sich auf gewaltsame Art und Weise Zugang in den Einkaufsladen verschafft. Ebenfalls wurden Tabakwaren entwendet.

Ob und inwieweit die beschriebenen Einbrüche sowie die Einbruchsversuche in einen Kiosk in der Jahnstraße in der Zeit zwischen Samstagmittag, 14.00 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, oder in einen Schmuckladen in der Nöttinger Straße zwischen Samstag 16.30 Uhr und Montag 09.00 Uhr in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082/79120, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

