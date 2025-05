Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Dillweißenstein - Einbruch in Mehrfamilienhaus; Polizei bittet um Zeugenhinweise

Dillweißenstein (ots)

Von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Pforzheim-Dillweißenstein eingebrochen und haben Bargeld und Schmuck an sich genommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich Täter in der Zeit zwischen Freitag, 11:30 Uhr und Samstag 00:25 Uhr Zutritt in die Erdgeschosswohnung in der Straße Am Waldweg.

Nachdem die Eindringlinge im Inneren Bargeld und Schmuck an sich genommen hatten, flüchteten sie unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen höheren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

