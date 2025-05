POL-Pforzheim: (Enzkreis) Höfen an der Enz - War Sekundenschlaf Ursache für einen Unfall?

Ötisheim (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Ötisheim zu einem Diebstahl in einer Firma gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich Diebe gegen 3 Uhr Zutritt in eine Firma in der Industriestraße in Ötisheim und entwendeten im Innenhof der Firma eine große Menge Kupferkabel, welches freizugänglich gelagert war. Bei den ...

