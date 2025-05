Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Diebstahl von Kupferkabel - Zeugenaufruf

Ötisheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Ötisheim zu einem Diebstahl in einer Firma gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich Diebe gegen 3 Uhr Zutritt in eine Firma in der Industriestraße in Ötisheim und entwendeten im Innenhof der Firma eine große Menge Kupferkabel, welches freizugänglich gelagert war.

Bei den Tätern handelt es sich um eine männliche sowie weibliche Person. Die männliche Person ist kräftig gebaut, hat lange Haare und trägt diese zu einem Zopf.

Der genaue Diebstahlschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell