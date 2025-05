Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Einbruch in Kneipe - Zeugenhinweise erbeten

Neuenbürg (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Marktstraße eingedrungen. Zielrichtung war offenbar das in mehreren Automaten vermutete Bargeld und Rauchgut.

Nach derzeitigem Sachstand brachen die Täter zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr am Folgetag zunächst eine Tür im rückwärtigen Bereich des Anwesens, in der Mühlstraße, auf, um ins Innere der Kneipe zu gelangen. Im Anschluss wurden mehrere Spielautomaten sowie ein Zigarettenautomat brachial geöffnet und der jeweilige Inhalt entwendet. Der genau Sach- sowie Diebstahlsschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Neuenbürg.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Vorfeld gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 7912-0 in Verbindung zu setzen.

