POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim - Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Horb am Neckar (ots) - Am Dienstagmittag kam es in Horb am Neckar zu einem Arbeitsunfall, bei welchem drei Bauarbeiter in einer Personen-Transportgondel aus noch ungeklärter Ursache abstürzten und verstarben. Die Kriminalpolizeidirektion Calw und die Staatsanwaltschaft Rottweil haben die Ermittlungen aufgenommen. ...

mehr