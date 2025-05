Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: FDS) Horb am Neckar - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim: Tragischer Unfall auf einer Baustelle

Horb am Neckar (ots)

Am Dienstagmittag kam es in Horb am Neckar zu einem Arbeitsunfall, bei welchem drei Bauarbeiter in einer Personen-Transportgondel aus noch ungeklärter Ursache abstürzten und verstarben. Die Kriminalpolizeidirektion Calw und die Staatsanwaltschaft Rottweil haben die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Sachstand bestiegen am Dienstag, 20. Mai 2025, gegen 12.30 Uhr, drei Bauarbeiter im Alter zwischen 40 und 46 Jahren auf der Baustelle der Neckartalbrücke B32 eine Transportgondel. Diese war mit einem Stahlseil befestigt und wurde durch einen Kran nach oben befördert, um die Personen zu ihrem Arbeitsbereich auf einen Brückenpfeiler zu fahren.

Aus noch ungeklärter Ursache riss das Stahlseil und die Gondel stürzte aus einer großen Höhe in die Tiefe. Für die drei Bauarbeiter kam jede Hilfe zu spät.

Die Rettungskräfte waren umgehend am Einsatzort und koordinierten alle erforderlichen Maßnahmen.

Die Kriminalpolizeidirektion Calw und die Staatsanwaltschaft Rottweil haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um insbesondere die Unfallursache zu ermitteln.

Die Ermittlungen dauern an.

Benjamin Koch, Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim

Sama Martina, Pressestelle der Staatsanwaltschaft Rottweil

