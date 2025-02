Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Farbschmierereien auf Baustelle + Hydraulikhammer von Baustelle gestohlen + Diesel und Hydrauliköl abgezapft +

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Farbschmierereien auf Baustelle

Unbekannte besprühten im Zeitraum von Freitag (07.02.2025), 13:30 Uhr bis Montag (10.02.2025), 07:25 Uhr auf einem Baustellengelände in der Huizener Straße in Bad Vilbel mehrere Baustellenfahrzeuge und Betonflächen mit Farbe. Hinweise zu den Tätern nimmt die Bad Vilbeler Polizei entgegen (Tel.: 06101 54600).

Butzbach: Hydraulikhammer von Baustelle gestohlen

Auf einer Baustelle in der Hochstraße in Griedel stahlen Diebe einen Hydraulikhammer samt Hydraulikschläuchen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag (08.02.2025), 19:00 Uhr und Montag (10.02.2025), 07:00 Uhr. Die Butzbacher Polizei erbittet Zeugenhinweise unter Tel.: 06033 70430.

Wöllstadt: Diesel und Hydrauliköl abgezapft

Dieseldiebe schlugen am vergangenen Wochenende im Lerchenweg in Ober-Wöllstadt zu. Zwischen Samstag (08.02.2025), 16:00 Uhr und Montag (10.02.2025), 06:00 Uhr zapften die Unbekannten an zwei Lkw neben Diesel auch Hydrauliköl ab. Die Polizei in Friedberg ermittelt und bittet um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

