Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einstieg durch Terrassentür + Grüner VW Golf Variant gestohlen + Audi zerkratzt + Skoda beschädigt +

Friedberg (ots)

Niddatal: Einstieg durch Terrassentür

Einbrecher drangen am Donnerstag (06.02.2025) in ein Einfamilienhaus im Grasweg in Assenheim ein. In der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 19:20 Uhr brachen die Täter eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend das gesamte Haus. Ob sie etwas mitgehen ließen, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Die Friedberger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06031 6010).

Ranstadt: Grüner VW Golf Variant gestohlen

Im Zeitraum von Sonntag (26.01.2025), 07:00 Uhr bis Mittwoch (05.02.2025), 17:30 Uhr stahlen Unbekannte in Dauernheim einen grünen VW Golf Variant. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen FB-G 1034 war in der Niddaer Landstraße in Höhe der Hausnummer 13 abgestellt. Wie die Diebe das Auto öffnen und starten konnten, ist bislang unbekannt. Für die Büdinger Polizei sind nachfolgende Fragen relevant: Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Niddaer Landstraße aufgefallen? Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer hat den grünen VW Golf nach dem 26.01.2025 gesehen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Die Polizeistation Büdingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Karben: Audi zerkratzt

Zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr zerkratzte ein Unbekannter am Donnerstag (06.02.2025) in Groß-Karben den Lack eines grauen Audi Q3. Das Fahrzeug parkte in der Pestalozzistraße in Höhe der Hausnummer 3. Der Schaden beläuft sich auf 5.000 EUR. Hinweise nimmt die Bad Vilbeler Polizei telefonisch unter 06101 54600 entgegen.

Nidda: Skoda beschädigt

Den Lack eines weißen Skoda Octavia beschädigte ein Unbekannter in der Gymnasiumstraße in Nidda. Dort war das Fahrzeug in der Zeit von Dienstag (04.02.2025), 07:50 Uhr bis Mittwoch (05.02.2025), 13:30 Uhr abgestellt. Die Polizei in Büdingen erbittet Hinweise (Tel.: 06042 96480).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell