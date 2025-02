POL-WE: Butzbach: 17-Jähriger vermisst

Friedberg (ots) - Bad Vilbel: Taschendieb bestiehlt Rentnerin Ein Langfinger hatte es am Montagnachmittag (03.02.2025) auf das Portemonnaie einer Rentnerin aus Bad Vilbel abgesehen. In der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr griff der Dieb in einem Discounter in der Frankfurter Straße unbemerkt in den Jutebeutel, ...

