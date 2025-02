Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbruch in Bäckerei + E-Rollerfahrerin flüchtet - Zeugen gesucht! + Rollladensicherung verhindert Schlimmeres + Spuren an der Eingangstür + Autos beschädigt + Lack zerkratzt +

Rosbach: Einbruch in Bäckerei

Einbrecher drangen im Zeitraum von Freitag (07.02.2025), 18:30 Uhr bis Samstag (08.02.2025), 04:30 Uhr in eine Bäckereifiliale im Wirrweg in Rodheim ein. Dort knackten die Täter einen Tresor und ließen eine dreistellige Summe Bargeld mitgehen. Die Friedberger Kripo ermittelt und nimmt Hinweise telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Butzbach: E-Rollerfahrerin flüchtet - Zeugen gesucht!

Am späten Samstagnachmittag (08.02.2025) kam es in der Straße der Deutschen Einheit in Butzbach gegen 17:45 Uhr zu einer Unfallflucht, bei der ein 78-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Der Butzbacher war zu Fuß mit seiner Begleiterin auf dem Gehweg aus Richtung Degerfeld kommend in Richtung Landgrafenschloss unterwegs. In der Unterführung näherte sich von hinten ein E-Roller mit zwei jungen Frauen. Die Fahrerin des E-Rollers verlor vermutlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß gegen den Butzbacher. Der 78-Jährige stürzte ebenso wie die Rollerfahrerin und ihre Mitfahrerin. Bei dem Sturz trug der Mann leichte Verletzungen davon. Ihre Personalien wollten die beiden jungen Frauen nicht angeben. Sie stiegen auf den Roller, fuhren in Richtung Landgrafenschloss davon und bogen schließlich in die August-Storch-Straße in Richtung Stadtschule ab. Die E-Rollerfahrerin wird als etwa 15 - 16 Jahre alt, circa 160 cm - 170 cm groß, mit langen schwarzen Haaren und einem dunkleren Teint beschrieben. Sie trug einen weißen Wollmantel mit Kapuze, blaue Jeans, weiße Sneaker und schwarze Handschuhe. Die Mitfahrerin sei etwa gleich alt und gleich groß gewesen. Auch sie habe einen dunkleren Teint gehabt und sei mit einem schwarzen Kopftuch, einem weißen Daunenmantel, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Sneakern bekleidet gewesen. An dem E-Roller habe sich kein Versicherungskennzeichen befunden. Andere Fußgänger seien auf den Vorfall aufmerksam geworden. Die Butzbacher Polizei bittet diese Unfallzeugen sowie Personen, die Hinweise auf die Identität der beiden jungen Frauen auf dem E-Roller geben können, sich unter Tel.: 06033 70430 zu melden.

Bad Vilbel: Rollladensicherung verhindert Schlimmeres

In der Zeit zwischen Donnerstag (06.02.2025), 22:00 Uhr und Freitag (07.02.2025), 08:00 Uhr machten sich Unbekannte an einem Rollladen eines Wohnhauses in der Mozartstraße in Dortelweil zu schaffen. Eine Sicherung an den Rollläden verhinderte jedoch, dass die Täter den Rollladen komplett nach oben drücken und dann das Fenster aufbrechen konnten. So mussten die Unbekannten unverrichteter Dinge abziehen. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Büdingen: Spuren an der Eingangstür

Spuren eines versuchten Einbruchs stellten Mitarbeiter eines Shops zweier Mobilfunkanbieter an ihrer Eingangstür in der Bahnhofstraße in Büdingen fest. Die Beschädigungen an der Tür entstanden im Zeitraum zwischen Mittwoch (05.02.2025) und Freitag (07.02.2025). Hinweisgeber können sich an die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 wenden.

Karben: Autos beschädigt

In Groß-Karben beschädigten Unbekannte zwei Autos. Im Zeitraum von Donnerstag (06.02.2025), 07:00 Uhr bis Freitag (07.02.2025), 14:00 Uhr zerkratzten sie einen grauen Audi Q4, der in der Wilhelmstraße parkte. In der Pestalozzistraße beschädigten die Unbekannten den Lack eines schwarzen Volvo XC 60. Dieser war dort von Donnerstag, 09:00 Uhr bis Freitag, 07:30 Uhr abgestellt. Die Bad Vilbeler Polizei erbittet Hinweise unter Tel.: 06101 54600.

Bad Nauheim: Lack zerkratzt

Den Lack eines grauen 3er BMW zerkratzte ein Unbekannter zwischen Freitag (07.02.2025), 20:00 Uhr und Samstag (08.02.2025), 14:00 Uhr. Das Fahrzeug parkte in der Bad Nauheimer Gartenfeldstraße in Höhe der Hausnummer 7. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

