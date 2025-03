POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Zeugen zu vermummter Person am Bahnhof Schötmar gesucht.

Lippe (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (27.03.2025) führte ein Team der Salzufler Wache eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Straße "Am Zubringer" durch. Gegen 2.15 Uhr stoppten die Beamten einen 49-jährigen Autofahrer aus Nürnberg. Sein Mercedes S 350 hatte keine gültige Zulassung. Aus dem Fahrzeug konnte ein deutlicher Cannabisgeruch wahrgenommen werden. ...

