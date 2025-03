POL-LIP: Bad Salzuflen. Unfall durch missachtete Vorfahrt.

Lippe (ots) - Nachdem am 25.12.2024 gegen 02:30 Uhr ein Schuppen und eine Doppelhaushälfte in Barntrup in der Straße Breslauer Ring brannten, erfolgte nun von privater Seite eine Auslobung in Höhe von 10.000 Euro für sachdienliche Hinweise. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter, in der ...

mehr