POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in Brake

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 31. Juli 2024, gegen 21:20 Uhr, kam es auf der Autobahn 29 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von 24.000 Euro entstand. Ein 58-jähriger aus Elsfleth befuhr die Autobahn 29 in Fahrtrichtung Osnabrück. An der Anschlussstelle Ahlhorn verließ er die Autobahn und prallte ...

