Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der A 29 +++ Fahrer unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 31. Juli 2024, gegen 21:20 Uhr, kam es auf der Autobahn 29 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von 24.000 Euro entstand.

Ein 58-jähriger aus Elsfleth befuhr die Autobahn 29 in Fahrtrichtung Osnabrück. An der Anschlussstelle Ahlhorn verließ er die Autobahn und prallte mit seinem Seat in der Ausfahrt gegen die Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Es wurde Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Der PKW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell